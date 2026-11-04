وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خاض علي علي‌بور منافسات المجموعة "أ" لوزن 95 كجم -ضمن فعاليات بطولة العالم لعام 2026 التي تستضيفها مدينة نينغبو- إلى جانب عشرة رباعين آخرين. وتمكن علي‌بور من حصد الميدالية البرونزية بعد نجاحه في رفع 181 كجم في حركة الخطف.

كما شارك في هذه المجموعة الرباع البلغاري كارلوس ناصر، الحائز على ذهبية أولمبياد باريس 2024 وبطل العالم ثلاث مرات، والذي نال الميدالية الذهبية في حركة الخطف بعد أن سجل 184 كجم.

يُذكر أن ناصر كان قد توج بذهبية وزن 89 كجم في أولمبياد باريس بمجموع 404 كجم، ثم سجل لاحقاً في بطولة أوروبا لعام 2025 رقماً مذهلاً بلغ 417 كجم في فئة وزن 96 كجم (188 كجم في الخطف و229 كجم في النتر)، وهو أداء يعكس قدراته الاستثنائية.

ومن جانبه، شارك الرباع الإيراني علي علي‌بور، البالغ من العمر 22 عاماً، مؤخراً في منافسات وزن 95 كجم ضمن دورة الألعاب الآسيوية لعام 2026 في ناغويا؛ حيث نجح في رفع 180 كجم في الخطف و218 كجم في النتر، محققاً مجموعاً قدره 398 كجم، مما منحه الميدالية الذهبية وسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في المجموع.

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