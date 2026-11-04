وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن حرس الثورة الإسلامية أعلن في بيان أن منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة للحرس الثوري وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد، اعترضت وأسقطت قبل دقائق الطائرة المسيّرة الأمريكية الـ 15 من طراز "MQ-1" في أجواء جزيرة قشم.

وأضاف البيان أن العدو كثّف خلال الليالي الماضية أنشطته الاستطلاعية والاستخباراتية، وبدأ عمليات واسعة النطاق بهدف تحديد مواقع منظومات الدفاع الجوي في البلاد، بالتزامن مع اتخاذ خطوات مشبوهة في مضيق هرمز، سعيا للتأثير في الأوضاع الإقليمية وخفض أسعار النفط العالمية.

وأكد البيان أن هذه التحركات مُنيت، بفضل الله والجهود المنسقة بين وحدات الحرب الإلكترونية وتشكيلات الدفاع الجوي التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، بفشل ذريع، بعد تنفيذ عمليات اعتراض ناجحة ومتعددة.

وختم حرس الثورة الإسلامية بيانه بالتأكيد أن القوات البحرية للحرس الثوري من خلال مراقبتها المستمرة والذكية لمضيق هرمز الستراتيجي، أثبتت مجددا أن إدارة هذا الممر المائي الستراتيجي والسيطرة عليه تقعان بيد الحرس الثوري، وأن محاولات العدو لتغيير المعادلات القائمة في المنطقة لن تحقق أهدافها.