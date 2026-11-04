وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد اسماعيل قاآني، قال: على قادة أميركا قليلي التدبير إدراك أن المقاومة اليوم بأكملها تشكل جبهة واحدة كي لا يقعوا في خطأ حسابي فادح



واضاف قاآني: لا تحسبوا عمق الجبهة بمدى السلاح بل أضيفوا عمق المقاومة وإلا ستكون حرباً بالسلاح في هرمز وتحريراً لباب المندب بالمقاومة



واشار قائد فيلق القدس إلى ان الرئيس الأميركي النرجسي بدأ مقامرة الحرب مع إيران بعد الوثوق بكلام نتنياهو المخادع، وكانت نتيجة مقامرة ترامب بيع رصيد أميركا الممتد على مدى 250 عاماً وخسارة مضيق هرمز



وتابع قاآني: إذا واصلت أميركا سلوكها المقامر فإن جبهة المقاومة قادرة على توجيه ضربات جوهرية لها على مستوى السطح والعمق معاً