أفادت وكالة مهر للأنباء بأن بعثة إيران في فيينا كتبت يوم الأربعاء في رسالة نشرتها على إحدى الشبكات الاجتماعية: "لقد أعرب رافائيل غروسي مرة أخرى عن قلقه بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة لدى إيران، لكنه التزم الصمت بشأن القصف غير القانوني للمنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات إيران."

وجاء في سياق هذه الرسالة: "إن هذه الإجراءات العدوانية استهدفت أيضًا أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية."

وشددت مندوبية إيران، مشيرة إلى تقارير الوكالة السابقة: "إن غروسي يعلم جيدًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دققت كل غرام من المواد النووية الإيرانية. وتقاريره هو نفسه لم تسجل يومًا أي انحراف حتى بمقدار غرام واحد من هذه المواد."

وجاء في جزء آخر من هذه الرسالة: "لا تحدد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أي سقف لمستوى التخصيب، ولا يملك أحد صلاحية تحديد سقف وهمي بشكل اعتباطي."

وفي الختام، انتقدت مندوبية إيران نهج المدير العام للوكالة وطرحت هذا السؤال: لماذا لا يعرب عن قلقه بشأن تكديس أطنان من المواد النووية ذات الغنى التسليحي والبلوتونيوم في أنحاء العالم، بما في ذلك في دول لا تملك أسلحة نووية.

وكان غروسي قد ادّعى سابقًا في حوار مع راديو كاراكول الكولومبي، مع تكراره ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، أن الأنشطة الجارية لها بعض الأبعاد المقلقة وأن طهران لم توفر بالكامل الشفافية والوصول الذي تطلبه الوكالة.

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