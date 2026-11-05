أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي كتب في صفحته الشخصية، ردًا على تصريحات وزير خارجية ألمانيا في تبرير العدوان العسكري الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران:

"في وقت ما أعلن المستشار ميرتس بحماس أن إسرائيل بهجومها على إيران 'تنفذ عملنا القذر'. لكن بعد بضعة أشهر فقط، يشكو هذا المستشار نفسه من كلفة هذه الحرب البالغة 100 مليار يورو على اقتصاد أوروبا! والآن بدأ وزير خارجيته في تبرير العدوان العسكري على إيران. لقد أصابه من اللامبالاة والانحطاط الأخلاقي ما لم يعد معه يلتفت إلى الكلفة البشرية والجرائم المرتكبة، ولا يدرك خسائرها الاقتصادية على بلده وأوروبا. إن المثل الألماني ينصح بأن 'على المرء أن يتعلم من الخسارة'. لكن 'هانس سربهوا' ليس من أهل التعلم."

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