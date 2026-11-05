وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: لا يمكن عدّ هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مجرد نتيجة للمنافسات الحزبية أو الاستياء العام من الأداء الاقتصادي لحكومة دونالد ترامب. فمن أهم عوامل هذه الهزيمة يجب البحث في السياسة الخارجية للبيت الأبيض وتبعات العدوان الأمريكي والكيان الصهيوني على إيران؛ وهي مواجهة تجاوزت كلفتها حدود المنطقة وأثّرت في سوق الطاقة ووصلت في النهاية إلى الحياة اليومية للمواطنين الأمريكيين. والنقطة المهمة الآن هي أن دونالد ترامب نفسه أقرّ أيضًا بدور إيران في الهزيمة الانتخابية لحزبه.

فقد قال الرئيس الأمريكي في حوار مع صحيفة وول ستريت جورنال، ردًا على سؤال حول تأثير المواجهة مع إيران على أداء الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي: "كانت إيران أحد عوامل ذلك". كما عدّ ارتفاع أسعار النفط من العوامل التي أضرّت بالموقع السياسي للجمهوريين؛ ومع ذلك، دافع عن قراره وقال إنه لو وُضع في الموقف نفسه مرة أخرى فسيكرر القرار نفسه. وفي الوقت نفسه ادّعى ترامب أن أهم سبب لهزيمة الجمهوريين هو غياب اسمه عن أوراق الاقتراع.

وهذه التصريحات، بصرف النظر عن محاولة ترامب تقليل مسؤوليته، اعتراف جدير بالاهتمام بتبعات السياسة الخارجية لحكومته. فالرئيس الأمريكي يقبل الآن أن المواجهة مع إيران أدت دورًا في إضعاف الموقع الانتخابي لحزب الجمهوريين؛ وهو أمر يُظهر أن تبعات القرارات الاستراتيجية لواشنطن لا يمكن تقييمها فقط في ميدان التطورات الإقليمية.

عودة كلفة المواجهة إلى أمريكا

من أهم تبعات العدوان على إيران تأثيره في سوق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود في أمريكا. فالاضطراب في مسارات نقل الطاقة، ولا سيما في مضيق هرمز، وارتفاع عدم اليقين في سوق النفط، رفعا الكلفة الاقتصادية وفرضا ضغطًا جديدًا على الأسر الأمريكية. وهذه المسألة كانت ذات أهمية مضاعفة لحكومة ترامب؛ لأنه جلب قبل عودته إلى البيت الأبيض دعم قسم مهم من الناخبين بوعد خفض التضخم وكلفة المعيشة.

وتُظهر الإحصاءات أبعاد هذا الضغط. فقد تجاوز سعر البنزين العادي في أمريكا 4 دولارات للغالون؛ وهو رقم يزيد نحو دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي. كما ارتفع سعر النفط في مراحل من الأزمة إلى نطاق 112 دولارًا للبرميل. وهذه الأرقام ليست بالنسبة للمواطن الأمريكي مجرد مؤشرات في السوق العالمية؛ فزيادة كلفة الوقود تؤثر مباشرة في التنقل ونقل السلع وأسعار كثير من الخدمات والمنتجات.

ولذلك، تحولت المواجهة مع إيران تدريجيًا من مسألة سياسة خارجية إلى مسألة اقتصادية ومعيشية داخل أمريكا. فالمواطنون الذين واجهوا ارتفاع الكلف اليومية شعروا بآثار قرارات الحكومة في حياتهم؛ وذلك في ظروف كان ترامب قد وعد سابقًا بخفض كلفة المعيشة.

الناخبون وفاتورة السياسة الخارجية

تُظهر استطلاعات رأي الناخبين أيضًا مدى أهمية مسألة كلفة المعيشة في قرار الناخبين. وبحسب نتائج استطلاع للرأي، عدّ نحو 90 في المئة من الناخبين كلفة المعيشة عاملًا مهمًا أو مهمًا جدًا في اختيارهم. كما عدّ نحو ثلثي المشاركين ترامب مسؤولًا عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وفي الاستطلاع نفسه، أعرب 62 في المئة عن استيائهم من أداء الرئيس الأمريكي.

وتُظهر هذه الإحصاءات أن الاستياء الاقتصادي لم يكن مسألة هامشية في الانتخابات، بل تحول إلى أحد أهم معايير تقييم الحكومة. والنقطة الجديرة بالاهتمام أن قسمًا مهمًا من الناخبين عدّ سياسات حكومة ترامب، من بينها المواجهة مع إيران والتعريفات التجارية، مؤثرة في تدهور وضعهم الاقتصادي.

وفي مثل هذه الأجواء، تمكن الديمقراطيون من ربط ارتفاع أسعار الوقود وكلفة المعيشة بسياسات الحكومة. وبعبارة أخرى، حوّلوا المواجهة الخارجية لحكومة ترامب من مستوى ملف دولي معقد إلى مسألة ملموسة للناخبين: لماذا يجب على المواطنين الأمريكيين دفع كلفة قرار تقدم الحكومة له تبريرات أمنية واستراتيجية؟

الفجوة بين الوعد والأداء

يدافع ترامب عن صحة قراره في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات أن جزءًا من كلفة هذا القرار كُتب على حساب حزب الجمهوريين. وهو يحاول فصل الهزيمة عن سجله بالتأكيد على أنه لم يكن شخصيًا مرشحًا في هذه الانتخابات؛ لكن انتخابات التجديد النصفي في أمريكا تتحول عادة إلى فرصة لتقييم أداء الرئيس والحكومة القائمة.

من جهة أخرى، فإن التناقض بين الوعود الانتخابية لترامب وأداء حكومته له أهمية أيضًا في هذه الهزيمة. فقد تمكن، بانتقاده التدخلات الخارجية لحكومات سابقة ووعده بالتركيز على المسائل الداخلية، من جلب جزء من المجتمع الأمريكي إلى صفه. لكن الدخول في مواجهة مكلفة مع إيران وضع هذه الصورة أمام التحدي. فعندما تصل حكومة إلى السلطة بشعار خفض كلفة المعيشة، فإن ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب أزمة خارجية يمكن أن يضع اعتبار وعودها الاقتصادية تحت ضغط شديد.

وبالطبع لا يمكن اختزال كل عوامل هزيمة الجمهوريين في ملف إيران. فالتعريفات التجارية والتضخم ووضع مرشحي الجمهوريين والاستياء من الأداء العام للحكومة أدت أدوارًا أيضًا في نتيجة الانتخابات. ومع ذلك، فإن اعتراف ترامب الصريح بدور إيران وتشديده على تأثير ارتفاع أسعار النفط يُظهران أن هذا الملف تحول إلى إحدى نقاط الضعف في حكومته في المنافسة الانتخابية.

رسالة تتجاوز واشنطن

كما أن رد فعل آندي برنهام، رئيس وزراء بريطانيا، على نتائج الانتخابات الأمريكية جدير بالاهتمام من زاوية أخرى. فقد عدّ هذه النتائج فرصة لتركيز المجتمع الدولي على إنهاء المواجهة مع إيران وخفض كلفة المعيشة، وشدد على أن رسالة الناخبين الأمريكيين هي أيضًا في هذا الاتجاه.

ويُظهر هذا الموقف أن تبعات المواجهة مع إيران لم تقتصر على العلاقات بين طهران وواشنطن، بل تحولت إلى مسألة على المستوى الدولي. فزيادة كلفة الطاقة وعدم اليقين الاقتصادي والقلق من استمرار الأزمة تدفع حكومات أخرى أيضًا إلى متابعة حل سياسي وخفض التوترات.

ومن هذه الزاوية، يجب تحليل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بما يتجاوز تبدل مقاعد الكونغرس. فقد أظهرت هذه الانتخابات أن السياسة الخارجية المكلفة يمكن أن تتحول إلى أحد عوامل إضعاف الحكومة القائمة في الداخل. قد يواصل ترامب إصراره على صحة قراره بشأن إيران، لكنه لا يستطيع تجاهل تبعاته السياسية والاقتصادية؛ ولا سيما أنه هو نفسه اعترف بدور إيران في الهزيمة الانتخابية لحزبه.

إن ما اتضح في الانتخابات الأمريكية الأخيرة هو عودة كلفة السياسة الخارجية إلى داخل هذا البلد؛ وهي كلفة ظهرت أولًا في سوق الطاقة ومعيشة المواطنين ثم أظهرت نفسها في ساحة المنافسة السياسية. وهكذا، تحولت المواجهة مع إيران ليس فقط إلى أحد التحديات المهمة في السياسة الخارجية لحكومة ترامب، بل وجدت آثارها طريقها أيضًا إلى أحد العوامل المهمة في إضعاف موقع الجمهوريين داخل أمريكا.

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