أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح حسن قشقاوي في حوار مع مراسل وكالة مهر، ردًا على إجراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإدراج البحرية والقوة الجوية البريطانية في قائمة المنظمات الإرهابية: إن هذا الإجراء جاء ردًا على قرار اتخذته الحكومة البريطانية قبل أشهر وتنفذه الآن.

وتابع: وفقًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية، فإن أي بلد ينفذ إجراءً إرهابيًا ضد حرس الثورة الإسلامية سيواجه بطبيعة الحال إجراءً متقابلًا من إيران، وتخضع إجراءات القوات العسكرية لذلك البلد لردنا المتقابل.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، موضحًا أن إجراء وزارة الخارجية جاء في هذا الإطار: إن هذا الإجراء رد على استمرار الإجراءات العدائية البريطانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما في الأشهر الأخيرة؛ وهي إجراءات من بينها إصدار قرارات ضد إيران وإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية.

وأشار قشقاوي إلى التطورات الأخيرة قائلًا: إن ما يجري هذه الأيام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تحقق عملي لكلام قائد الثورة الشهيد بأنه "انتهى عهد الضرب والهروب"، وتنفيذ دقيق للقاعدة نفسها التي يسميها الغربيون "الإجراء المتقابل".

وتابع: أي إجراء يتخذونه، سنتخذ إجراءً متقابلًا أيضًا. وبالطبع فإن تحديد مستوى هذا الإجراء ونوعه من مسؤولية قواتنا المسؤولة. ولذلك، فالمقصود بالإجراء المتقابل هو هذا بالضبط؛ أي أنه مقابل كل إجراء لهم سيُقدم رد متناسب.

وشدد أن إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على أسس قانونية وتشريعية قائلًا: إن ما نقوم به يجري على أساس مبادئ القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية والقواعد القرآنية وقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك توجيهات قائد الثورة الإسلامية .

وأشار قشقاوي إلى الأسس القرآنية للإجراء المتقابل قائلًا: إن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ الآية الكريمة من القرآن الكريم التي تقول: "فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ". وهذه الآية تشدد على مواجهة العداء والاعتداء بالمقدار نفسه وبما يتناسب مع الإجراء الذي قام به العدو.

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