الخارجية الإيرانية ترفض الإدعاء الواهي بالتدخل في اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، شدد، رافضًا الادعاء الذي لا أساس له لكايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتدخل إيران في النزاعات بين السعودية واليمن، على أن الاتحاد الأوروبي نفسه شريك في الانتهاكات الفاحشة لحقوق الإنسان في اليمن بسبب مشاركته في العقوبات والحصار الاقتصادي على الشعب اليمني، وإن المسؤولين الأوروبيين لا يمكنهم تبرئة أنفسهم من المسؤولية بتصريحات متهربة.

كما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية بشدة الادعاءات المطروحة بشأن حضور خبراء عسكريين إيرانيين في اليمن، وشدد على أن نشر هذه الأخبار المزيفة يجري بهدف التغطية على الحقائق وصرف الرأي العام. وأشار بقائي إلى أن الشعب اليمني أثبت أنه يمتلك القدرة والتجربة والشجاعة والإرادة اللازمة للدفاع عن سيادته الوطنية وكرامته الإنسانية، وأنه لا يحتاج في هذا المسار إلى تدخل أي طرف.

وشدد بقائي، وهو يدين الهجمات العسكرية على مناطق مختلفة في اليمن، ولا سيما المنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية والمناطق السكنية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 270 شخصًا من الشعب اليمني المسلم، من بينهم 130 طفلًا وامرأة، وإصابة أكثر من 650 شخصًا، فضلًا عن تدمير البنى التحتية ومنازل الناس، على ضرورة وقف الاعتداءات على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لليمن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مستذكرًا موقف إيران المبدئي تجاه النزاعات الجارية في شبه الجزيرة العربية: إن إحلال السلام في شبه الجزيرة العربية يستلزم وقف الهجمات العسكرية واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وإنهاء الحصار البحري والجوي على هذا البلد والحوار على أساس خارطة الطريق المتفق عليها بين اليمنيين والسعودية، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة لأي نوع من المساعدة في هذا المجال.

وانتقد بقائي إساءة الاستخدام المستمر لمجلس الأمن الدولي لتبرير الحصار اللاإنساني على اليمن، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات العسكرية والرفع الكامل للحصار والقيود غير القانونية على هذا البلد.

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