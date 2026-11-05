إيران وأوراسيا تشددان على تطوير التعاون في مكافحة غسل الأموال

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن مركز المعلومات المالية بأن هادي خاني، أمين المجلس الأعلى لمكافحة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب في لقائه مع الأمين التنفيذي لمجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لـFATF عن تقديره للمساعدات الفنية لدول أعضاء هذه المجموعة في إدارة ملف إيران لدى FATF، وشدد على توسيع التفاعلات المتبادلة.

وفي هذا اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماع "عمليات مكافحة الإرهاب والمخدرات لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي" في موسكو، أعرب سيرغي تيتروكوف، الأمين التنفيذي لمجموعة أوراسيا، عن ارتياحه لتوافق آراء أعضاء FATF على قبول التقدم في عدد من بنود "خطة العمل" للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهود الوفد الإيراني، وشدد على ضرورة تعجيل بلادنا في إكمال هذه الخطة المهمة.

وأشار، في معرض حديثه عن جهوزية الدول الأعضاء في مجموعة أوراسيا الإقليمية للمشاركة في تقديم المساعدات الفنية لإيران، إلى أن العضوية الرسمية لإيران في هذه المنظمة، بهدف إيجاد منبر رسمي لتدخل إيران الفاعل في الأحداث الإقليمية والدولية ذات الصلة، فعّالة، وشدد على مرافقة أعضاء المجموعة في تحقيق هذا الهدف.

وكانت كيفية التفاعل في مكافحة غسل الأموال الناتج عن تهريب المخدرات، وتطوير التدريبات والمساعدات الفنية المتبادلة، والحلول التواصلية الفاعلة في مكافحة شبكات غسل الأموال الإقليمية، من بين المحاور الأخرى التي جرى بحثها في هذا الاجتماع.

إن مجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EAG) هي إحدى تسع هيئات إقليمية تابعة لـFATF.

وتُعد دول روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروسيا والهند وتركمانستان وأوزبكستان من الأعضاء الرئيسيين في هذا التنظيم.

كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضرة فيه منذ 2016 بصفة عضو مراقب، ومتابعة العضوية النهائية للبلاد في مرحلة القرارات الداخلية.

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