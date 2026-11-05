مباحثات بين محسن رضائي وفلاديمير بوتين في الكرملين؛ وتسليم رسالة من قائد الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لإيران ، سلّم في سفره إلى موسكو رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى فلاديمير بوتين، رئيس روسيا.

وقد بدأ هذا اللقاء بعد ظهر الخميس 5 نوفمبر.

وأعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، التقى في الكرملين بمحسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الموجود في موسكو.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم الكرملين، فقد حضر هذا اللقاء إيغور كوستياكوف، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، ويوري أوشاكوف، مساعد رئيس هذا البلد في الشؤون الخارجية.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي قد أعرب سابقًا، في اتصال هاتفي مع رئيس روسيا، عن شكره وتقديره لمواقف بوتين الصريحة وسائر مسؤولي هذا البلد في الإشادة بدور قائد الثورة الشهيد (رحمة الله عليه) وسائر الأبطال الوطنيين الكبار ودعمهم لصمود الأمة الإيرانية، وشدد على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا.

وسيُعلن عن أخبار إضافية لاحقًا.

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