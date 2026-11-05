يوم حافل لسيد عباس عراقجي؛ حوار مع 7 دول في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران ، قضى في سياق أنشطته الدبلوماسية يومًا حافلًا، وتحدث وتبادل وجهات النظر هاتفيًا مع 7 دول في المنطقة.

مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران والأردن

تبادل سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء اليوم الخميس في اتصال هاتفي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن، وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية، معربًا عن تعازيه بمناسبة وفاة والدته.

مكالمة هاتفية بين وزير خارجية إيران ووزيري خارجية السعودية وقطر

تحدث وتبادل سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء اليوم الخميس في اتصالات هاتفية منفصلة مع فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزيري خارجية السعودية وقطر، وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية وآخر مسار الجهود الدبلوماسية بهدف إحلال الاستقرار في المنطقة.

مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وقبرص

وفي سياق المشاورات الدبلوماسية ليومنا هذا، أجرى سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشاورات مع كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، بشأن آخر التطورات الثنائية والإقليمية.

مكالمة هاتفية بين وزير خارجية إيران ووزيري خارجية الكويت وتركيا

تبادل سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء اليوم في اتصالات هاتفية منفصلة مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت، المشاورات ووجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والمبادرات الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وباكستان

وفي سياق متصل بالمشاورات السياسية حول آخر التطورات الإقليمية ودراسة مسار المبادرات الدبلوماسية، تحدث سيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، هاتفيًا مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

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