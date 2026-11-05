اللواء رضائي: جرى التشاور مع السيد بوتين حول المسائل المهمة في المنطقة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: كان قائد الثورة الإسلامية يرغب في أن أقدم رسالته إلى السيد بوتين في أسرع وقت ممكن. وقد نقل رئيس روسيا تحيات حارة وصادقة إلى محضر قائد الثورة.

و تابع: لقد جرى التشاور مع السيد بوتين حول المسائل المهمة في المنطقة، وطُرحت مباحثات مهمة تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب والترتيبات الأمنية في المنطقة.

وأضاف اللواء رضائي: السيد بوتين قال إنه سيقدم كل مساعدة لإنهاء الحرب ، وأدان قصف المواقع النووية الإيرانية، وكان يرى أن الحرب على إيران ظالمة.

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