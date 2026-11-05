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٠٥‏/١١‏/٢٠٢٦، ٩:٤٤ م

اللواء رضائي: جرى التشاور مع السيد بوتين حول المسائل المهمة في المنطقة

اللواء رضائي: جرى التشاور مع السيد بوتين حول المسائل المهمة في المنطقة

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسائل المهمة في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: كان قائد الثورة الإسلامية يرغب في أن أقدم رسالته إلى السيد بوتين في أسرع وقت ممكن. وقد نقل رئيس روسيا تحيات حارة وصادقة إلى محضر قائد الثورة.

و تابع: لقد جرى التشاور مع السيد بوتين حول المسائل المهمة في المنطقة، وطُرحت مباحثات مهمة تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب والترتيبات الأمنية في المنطقة.
وأضاف اللواء رضائي: السيد بوتين قال إنه سيقدم كل مساعدة لإنهاء الحرب ، وأدان قصف المواقع النووية الإيرانية، وكان يرى أن الحرب على إيران ظالمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1975302

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