استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن فلسطين اليوم بأن هجمات جيش الكيان الصهيوني تواصلت فجر اليوم على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وتعرض شرق مدينة غزة ودير البلح وخان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار واسع وعمليات تفجير.

وقصفت مدفعية جيش الكيان الصهيوني محيط تقاطع الشجاعية شرق غزة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت الآليات العسكرية للكيان الصهيوني النار بشكل واسع باتجاه المناطق الشرقية لدير البلح في وسط قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة أيضًا، عرضت الآليات العسكرية للكيان الصهيوني المناطق الشرقية لمدينة خان يونس لنيران كثيفة. وفي سياق متصل، أُفيد بإطلاق نار واسع باتجاه المناطق الشرقية والجنوبية لخان يونس.

وفي شرق مدينة غزة، أطلقت الآليات العسكرية للكيان الصهيوني النار بشكل واسع باتجاه شرق حي التفاح وسائر المناطق الشرقية للمدينة.

كما نفذ جيش الكيان الصهيوني خلال مدة قصيرة ثلاث عمليات تفجير وتدمير منفصلة في شرق مدينة غزة.

كما أطلقت طائرة مسيّرة "كواد كوبتر" تابعة لجيش الكيان الصهيوني النار في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

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