إسلامي: تهديد ترامب بشأن جبل كلنك (الفأس) مؤشر على العجز

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن محمد إسلامي، معاون رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال ردًا على سؤال شبكة روسيا اليوم: إن تهديد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، المستمر بالهجوم على "جبل كلنك"، واستخدامه سابقًا أنواع التهديدات بشأن الهجوم على أماكن أخرى، مؤشر واضح على عجزهم.

وأضاف إسلامي: في الوقت نفسه، فإن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتصرف أيضًا كعميل وتابع مطيع لأعدائنا، ويزودهم عمليًا بالمعلومات.

وأشار إلى أن: هذا الإجراء من غروسي يُعد إساءة استخدام لصلاحيات المؤسسات الدولية، ويضع اعتبار هذه المنظمات وشرعيتها موضع سؤال، ويكشف أيضًا عن ضعف جدي في "ميثاق الأمم المتحدة" وفي "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" على حد سواء.

وأدان رئيس منظمة الطاقة الذرية بشدة تطبيق مثل هذه المعايير المزدوجة من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: إن هذه المعايير المزدوجة أصبحت مكشوفة إلى حد تُطبق فيه الآن بشكل صريح.

وأضاف إسلامي، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أم لا: إن هذه المسألة تتطلب قرارًا استراتيجيًا وكبيرًا يقع في نطاق صلاحيات السيادة في البلاد.

وقال: مع ذلك، فإن المهم هو أن بلادنا تتخذ قراراتها في إطار استراتيجي وأوسع يقوم على اعتبارات الأمن القومي والمصلحة الوطنية.

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