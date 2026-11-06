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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٦، ١١:٠٢ ص

ناقلتا نفط تعرضتا للاحتراق في مضيق هرمز

ناقلتا نفط تعرضتا للاحتراق في مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة ناقلتا نفط مخالفتان، إحداهما في نطاق شرق مضيق هرمز والأخرى في مضيق هرمز، كانتا تريدان العبور من المسار غير المسموح به، اصطدمتا بلغم وتوقفتا في مياه مضيق هرمز.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة: ناقلتا نفط مخالفتان، إحداهما في نطاق شرق مضيق هرمز والأخرى في مضيق هرمز، كانتا تريدان العبور من المسار غير المسموح به، اصطدمتا بلغم وتوقفتا في مياه مضيق هرمز.

وقد أطفأت هاتان الناقلتان جميع منظوماتهما الملاحية والتعريفية، وحاولتا بدعم جيش أمريكا المعتدي والإرهابي الخروج من المسار غير المسموح به لمضيق هرمز، فتعرضتا لحريق وتوقفتا بعد اصطدامهما بلغم.

إن مضيق هرمز، بفضل الله وهمة بحارة القوة البحرية للحرس، مغلق، ولن يتغير شيء حتى تحقيق الشروط السبعة، ومحاولات قوات سنتكوم المعتدية لإجبار الناقلات على العبور من النطاق غير المسموح به والمزروع بالألغام لن تجرّ شيئًا سوى هزائم متتالية ومخزية.
/انتهى/

رمز الخبر 1975306

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