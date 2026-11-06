ولایتي: إيران أحد المهندسين الرئيسيين لنظام المنطقة، هذه حقيقة لا يمكن حذفها ولا استبدالها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مستشار قائد الثورة في الشؤون الدولية كتب:

الآن وقد يتحدث الجميع عن النظام الجديد في غرب آسيا، يجب الانتباه إلى أن إيران جسر بين الخليج الفارسي وآسيا الوسطى والقوقاز وبحر عُمان. وأي ممر للطاقة أو للعبور يريد الالتفاف حولنا؛ إما سيكون مكلفًا أو غير مستدام.

لقد أظهرت سلسلة الأزمات المتتالية من غزة إلى البحر الأحمر ومن لبنان إلى العراق أن أمن المنطقة غير قابل للتقسيم. "فإما أن يتحقق الأمن الجماعي أو أن الجميع سيختبر انعدام الأمن الجماعي"

لقد ابتلعت تسونامي التغييرات الجيوسياسية في غرب آسيا انتخابات إسرائيل وأمريكا في طياتها. والنتيجة: "إيران الآن أحد المهندسين الرئيسيين لنظام المنطقة؛ حقيقة لا يمكن حذفها ولا استبدالها"

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