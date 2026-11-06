تحذير متزامن بوجود قنابل في خطوط الطيران لـ 6 دول أوروبية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن مكتب رئيس وزراء فرنسا ادّعى أن أربعة تهديدات جديدة بوجود قنابل استهدفت طائرات كانت تحلق فوق الأراضي الفرنسية.

كما أعلنت شرطة البرتغال في ادعاء متزامن أنها تلقت تحذيرًا كاذبًا آخر بوجود مواد متفجرة في طائرة كانت قد أقلعت من لشبونة.

وأعلنت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن مسار رحلة كانت متوجهة من براغ إلى روما غيّر اتجاهه إلى مطار البندقية بعد تلقي تقرير عن وجود قنبلة.

وأفادت شرطة التشيك بتقارير عن تهديد بقنبلة في طائرات قادمة إلى مطار براغ وطائرات خارجة منه. وأضافت شرطة التشيك أنها اتخذت تدابير أمنية بالتعاون مع مطار براغ، لكن هذه الإجراءات لم تؤثر في سير الأنشطة العادية للمطار.

كما ادّعت شرطة الدنمارك أنه في أعقاب تهديدات استهدفت الحركة الجوية في هذا البلد، عُززت التدابير والقوات الأمنية في مطار كوبنهاغن.

وفي أعقاب التهديدات بقنابل، غيّر مسار 12 رحلة جوية في أنحاء أوروبا؛ وهو حدث وقع بعد يومين فقط من حادث مماثل جرى فيه إجبار ثماني طائرات (من بينها ثلاث من إنجلترا) على الهبوط؛ وهي حوادث وُصفت بأنها "خدعة كبيرة".

كما أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية (KLM) كانت في رحلة من أمستردام إلى تل أبيب غيّرت مسارها نحو بوخارست عاصمة رومانيا بعد تلقي تحذير بقنبلة.

وقد وقع هذا الحادث بعد أن أعلن جهاز المعلومات الروماني أن طائرتين، من بينهما رحلة شركة "الخطوط الجوية الهولندية (KLM)" المتوجهة إلى تل أبيب، تعرضتا لتهديد بقنبلة.

وبعد تلقي هذه التهديدات، طالب الطيارون بفحص دقيق للطائرات؛ في حين واجهت رحلة أخرى تابعة لشركة "ويز إير" من ميلانو إلى بوخارست اضطرابات أدت إلى إلغاء 27 رحلة في أنحاء أوروبا.

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