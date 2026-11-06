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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٦، ٤:٤٦ م

بالفيديو، العراقيون يحتجون على استمرار إغلاق معبر جذابة مع إيران

بالفيديو، العراقيون يحتجون على استمرار إغلاق معبر جذابة مع إيران

مقطع فيديو يظهر احتجاجات في العراق على استمرار إغلاق معبر جذابة مع إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، يستمر احتجاج المواطنين العراقيين على إغلاق معبر الشيب (جذابة الإيراني)، وقد طالب العراقيون مرة أخرى بفتح هذا المعبر المهم على الحدود العراقية الإيرانية الواقع في محافظة ميسان فورًا.

/انتهى/

رمز الخبر 1975314

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