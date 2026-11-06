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٠٦‏/١١‏/٢٠٢٦، ٥:٢٧ م

مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وتونس

مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وتونس

تحدث سيد عباس عراقجي، وزير خارجية ايران، مساء اليوم الجمعة هاتفيًا مع محمد علي النفطي، وزير خارجية تونس.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقد تبادل وزير خارجية إيران في هذه المكالمة الهاتفية، مع نظيره التونسي، وجهات النظر حول آخر التطورات والأحداث الإقليمية، موضحًا مسار الجهود والمبادرات الدبلوماسية بهدف خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

/انتهى/

رمز الخبر 1975315

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