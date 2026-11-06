مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية إيران وتونس

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقد تبادل وزير خارجية إيران في هذه المكالمة الهاتفية، مع نظيره التونسي، وجهات النظر حول آخر التطورات والأحداث الإقليمية، موضحًا مسار الجهود والمبادرات الدبلوماسية بهدف خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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