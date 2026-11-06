معاريف: ترامب ونتنياهو فشلا في التخطيط لحرب على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن وسائل إعلام الكيان الصهيوني أقرّت بفشل مؤامرات نتنياهو وترامب ضد إيران.

وكتبت وسيلة الإعلام الصهيونية معاريف: إن إيران تمكنت بمهارة كبيرة من فرض سيطرتها على مضيق هرمز، والآن طهران هي التي تحدد إيقاع الاقتصاد العالمي. لقد فشل دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فشلًا ذريعًا في التخطيط لحرب على إيران، وما زالا يكرران الأخطاء نفسها في مخططاتهما المستقبلية.

وشدد آفي إشكنازي، المحلل العسكري لصحيفة معاريف العبرية: إن حربين على إيران انتهتا دون تحقيق نتيجة حاسمة، وإن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فشلا فشلًا ذريعًا في التخطيط لحرب على إيران. وما زال ترامب ونتنياهو يصممان مخططات مستقبلية ضد إيران، لكنهما يكرران في هذه المخططات الأخطاء الماضية نفسها.

كما أفادت وسيلة الإعلام الصهيونية إسرائيل اليوم نقلًا عن مسؤول رفيع في هذا الكيان: إن الحرب على إيران كان يُفترض أن تؤدي إلى إسقاط نظام إيران، لكنها أسقطت بدلًا من ذلك حكومة واشنطن.

ومن جهة أخرى، أفادت القناة 12 للكيان الصهيوني نقلًا عن إيهود باراك، رئيس وزراء هذا الكيان السابق، بأن بنيامين نتنياهو قد يهاجم إيران.

وقال باراك: إن نتنياهو مثل حيوان جريح، وقد يهاجم إيران لمنع تشكيل حكومة أخرى.

كما قال إن نتنياهو كان قد خطط لتنفيذ إجراء استفزازي في إيران عبر الموساد، وأن هذا المخطط تُوبع دون علم رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني.

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