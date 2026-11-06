رئيس وكالة (شينخوا) يلتقي رؤساء وسائل إعلام أجنبية مشاركين في القمة العالمية السابعة للإعلام

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شينخوا، اجتمع فو هوا، رئيس وكالة أنباء (شينخوا)، بشكل منفصل، مع عبد الحكيم المدير العام لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، ويوشيكي كيشيدا المدير التنفيذي للشؤون الدولية في وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية، في بكين أمس (الخميس).

وعقد فو أيضاً لقاءً جماعياً مع ممثلين عن مؤسسات إعلامية إفريقية بارزة، من بينهم لويس مكوايايا سايلي، مديرة خدمات الأنباء والمعلومات في زامبيا. وتأتي زيارة هؤلاء القادة الإعلاميين إلى الصين للمشاركة في القمة العالمية السابعة للإعلام.

ورحب فو بالقادة الإعلاميين القادمين من مختلف الدول، مشيراً إلى أن القمة العالمية للإعلام تُعد تجمعاً رئيسياً للمجتمع الإعلامي العالمي، وأن هذه النسخة من القمة تتزامن مع الذكرى الـ95 لتأسيس وكالة (شينخوا).

وأبدى فو استعداد (شينخوا) للعمل مع المؤسسات الإعلامية المشاركة في القمة التي تنعقد تحت شعار "الإعلام في عصر الذكاء: من التوافق إلى العمل"، من أجل استكشاف سبل تسخير الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل بغية تعزيز عمليات جمع الأخبار وتحريرها، والعمل معاً على التمسك بمصداقية العمل الصحفي، مضيفاً أن (شينخوا) تتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون مع مختلف المنظمات الإعلامية، من أجل تعزيز العلاقات الشعبية بشكل أوثق، وأداء دور إيجابي وبنّاء في دفع العلاقات قدماً بين الدول.

ومن جانبه، هنّأ عبد الحكيم وكالة أنباء (شينخوا) بمناسبة الذكرى الـ95 لتأسيسها، وأشار إلى أن وكالتي (أنتارا) و(شينخوا) تربطهما علاقات تعاون ودية طويلة الأمد، معرباً عن تطلع (أنتارا) إلى الاستفادة من تجارب (شينخوا) الناجحة في توظيف التكنولوجيا لدعم عمليات جمع الأخبار وتحريرها. وأشاد بالدور المهم الذي تؤديه (شينخوا) في تعزيز التبادلات الإعلامية والتعاون الإعلامي على المستوى العالمي، مؤكداً الرغبة في توطيد التعاون بين الوكالتين في إطار متعدد الأطراف.

بدوره، أعرب يوشيكي كيشيدا عن سعادته بحضور هذه الفعالية في الصين، مشيراً إلى أن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في التغطية الإخبارية يمثل تحدياً مشتركاً لوسائل الإعلام وموضوعاً رئيسياً في هذه القمة. وأعرب عن تطلع وكالة أنباء (جيجي برس) إلى تعزيز التعاون مع (شينخوا) في هذا المجال.

وأشار ممثلو وسائل الإعلام الإفريقية إلى أن وكالة أنباء (شينخوا) تُعد مؤسسة إعلامية ذات تأثير عالمي واسع، معربين عن تطلع مؤسساتهم إلى تحقيق تعاون عملي أعمق معها؛ بهدف تسريع تحديث عمليات جمع الأخبار وتحريرها في الوسائل الإعلامية الإفريقية، وتنمية قدراتها على توظيف التقنيات الحديثة وإنتاج محتوى متعدد الوسائط، بما يتيح لهذه الوسائل الإعلامية إيصال صوتها بشكل أفضل.

ووقّعت (شينخوا) أيضاً اليوم وثائق تعاون مع كل من وكالة أنباء الغابون ووكالة أنباء ليسوتو، اتفقت بموجبها الأطراف على تعميق التعاون في مجالات عدة، تشمل تبادل الأخبار والمعلومات وتبادل الكوادر البشرية.

المصدر: شينخوا

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