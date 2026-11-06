يحيى سريع: عشرات الشهداء والجرحى في هجوم سعودي على سوق في محافظة تعز

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن موقع المسيرة الإخباري بأن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن أن مقاتلة من طراز F-15 تابعة للعدو السعودي أقلعت عند الساعة 7:10 من صباح اليوم من قاعدة خميس مشيط، ونفذت ثلاث غارات جوية استهدفت سوق الحضارة في منطقة الوازعية في محافظة تعز.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أن جريمة مقاتلات العدو السعودي في سوق الحضارة خلّفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأشار سريع إلى أن هذه الجرائم الوحشية لن تبقى، بمشيئة الله، دون رد وعقاب.

وأفادت المسيرة بأن العدو السعودي ارتكب صباح اليوم الجمعة مجزرة دموية بحق المدنيين باستهدافه سوق الحضارة في منطقة الوازعية في محافظة تعز في ذروة حركة المواطنين وازدحامهم. وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد وإصابة أكثر من 30 مدنيًا. وهذا إحصاء أولي غير نهائي، ويُحتمل ارتفاعه. ولا تزال عمليات البحث عن جثامين المفقودين مستمرة.

وأفادت مصادر إعلامية في محافظة تعز بأن هذا الهجوم استهدف السوق في وقت بلغت فيه الأنشطة التجارية وحركة المواطنين ذروتها. وشددت هذه المصادر على أن العدد الأولي للشهداء والجرحى تجاوز 30 شخصًا. وفي الوقت نفسه، لا تزال فرق الإغاثة والمواطنون يبحثون بين الأنقاض وحول مكان الحادث عن جثامين المفقودين؛ وذلك في وقت يستمر فيه تحليق مقاتلات العدو السعودي فوق المنطقة.

وبحسب قناة المسيرة، تُظهر الصور المنشورة من مكان هذه الجريمة أبعاد الهجوم المروعة؛ بحيث تناثرت جثامين الضحايا وأشلاؤهم في أماكن مختلفة من السوق، وأُصيب المواطنون بالصدمة والذهول. كما هرع أقارب الضحايا للبحث عن ذويهم ومعرفة مصيرهم إلى مكان الحادث؛ وهو مشهد يكشف أبعاد الكارثة والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها.

وأبلغت مصادر محلية قناة المسيرة بأن استهداف السوق في ساعات كان فيها عدد كبير من المشترين والبائعين حاضرين زاد من الخسائر البشرية؛ ولا سيما أن مدنيين من فئات سنية مختلفة كانوا في المكان، وأن شدة القصف أدت إلى تمزق جثامين عدد من الضحايا.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الإحصاء النهائي للضحايا لم يُعلن بعد، وأن عمليات البحث عن المفقودين مستمرة. وفي الوقت نفسه، أثار استمرار تحليق مقاتلات العدو السعودي مخاوف من إعاقة جهود الإنقاذ والإغاثة، ومن تفاقم معاناة الجرحى وعائلات الضحايا.

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