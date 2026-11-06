مشاركون في القمة العالمية للإعلام يناقشون التراث الثقافي في قلب بكين التاريخية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "شينخوا" وتُعقد القمة العالمية السابعة للإعلام، التي تستضيفها بشكل مشترك وكالة أنباء (شينخوا) وحكومة بلدية بكين، خلال الفترة من اليوم حتى يوم الاثنين المقبل في بكين.

وعلى هامش القمة، أُقيمت الفعالية في حي معبد لونغفو التاريخي، حيث تضمنت أنشطة تفاعلية تستعرض التراث الثقافي غير المادي.

وفي كلمتها خلال الفعالية، أعربت شي يان تشون، نائبة رئيس وكالة أنباء (شينخوا)، عن أملها في أن يستشعر الضيوف سحر بكين، المدينة العريقة في تاريخها، وأن يقدروا التراث العميق للثقافة التقليدية الصينية الأصيلة.



وأضافت أنه من المأمول أيضاً أن تغتنم جميع الأطراف القمة العالمية للإعلام فرصةً للاستفادة من قوة وسائل الإعلام، وبناء التوافق، والعمل معاً لبث طاقة إيجابية تخدم السلام والتنمية على الصعيد العالمي.

وقالت سيما هونغ، نائبة عمدة بكين، للمشاركين في الفعالية، إن المدينة تعمل على ترميم الآثار الثقافية، والحفاظ على الطابع المميز للأحياء التاريخية، وتحسين حياة السكان على امتداد محور بكين المركزي، منذ إدراجه على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في عام 2024.



ويمتد المحور المركزي من الشمال إلى الجنوب عبر قلب بكين التاريخية، ويضم معالم أثرية قديمة، مثل برج الجرس وبرج الطبل والمدينة المحرمة.

وقد أُعيد إحياء حي معبد لونغفو، وهو حي يعود تاريخه إلى قرون ويقع بالقرب من محور بكين المركزي، ليصبح مركزاً ثقافياً جديداً يحظى بشعبية متزايدة بين الشبان والسياح الأجانب.

واتفق عدد من المشاركين في القمة العالمية للإعلام على ضرورة اضطلاع وسائل الإعلام بدورها في تسليط الضوء على التراث الثقافي وحمايته، والاستفادة الفعالة من التكنولوجيات الرقمية لتعزيز الحوار والتعلم المتبادل بين الحضارات.



وتُعد القمة العالمية للإعلام، التي انطلقت في عام 2009، منصة عالمية مهمة للتبادل والتعاون الإعلاميين. وتستقطب نسخة العام الجاري من القمة مندوبين من 112 دولة ومنطقة، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، لمناقشة موضوعات متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي وتطوير الإعلام.

/انتهى/