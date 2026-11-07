وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد حسين محبي، مساء الجمعة، رداً على براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM): "كان يجدر بك صياغة الأمر على النحو التالي: في هذه الحلقة من بودكاست القيادة المركزية الأمريكية، سأشرح كيف حوّلنا طائراتنا المسيّرة فائقة التطور -من طرازي MQ-1 وMQ-9 والتي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات- إلى طائرات مسيّرة انتحارية!".