وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب العميد حسين محبي، مساء الجمعة، رداً على براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM): "كان يجدر بك صياغة الأمر على النحو التالي: في هذه الحلقة من بودكاست القيادة المركزية الأمريكية، سأشرح كيف حوّلنا طائراتنا المسيّرة فائقة التطور -من طرازي MQ-1 وMQ-9 والتي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات- إلى طائرات مسيّرة انتحارية!".
المتحدث باسم الحرس الثوري يعلق على تصريحات قائد "سنتكوم"بشأن اسقاط المسيرات الامريكية في هرمز
علق المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي على تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بشأن إسقاط طائرات مسيّرة أمريكية باهظة الثمن، الواحدة تلو الأخرى، في مضيق هرمز.
رمز الخبر 1975324
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