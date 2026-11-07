وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني أنه قبل لحظات، تعرضت طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) تابعة للجانب الأمريكي المعتدي للاستهداف والتدمير في أجواء جزيرة قشم.

وأضافت: قد تم ذلك بنيران أطلقتها منظومات متطورة تابعة لقوات الدفاع الجوي في الجيش، والتي تعمل ضمن شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في البلاد.

هذا واعترف قائد القيادة المركزية الأمريكية الارهابية، براد كوبر بإسقاط طائرات مسيّرة أمريكية باهظة الثمن، واحدة تلو الأخرى، في مضيق هرمز من خلال تسجيل بودكاست.

وعلق المتحدث باسم الحرس الثوري على تصريحات كوبر، قائلا: "كان يجدر بك صياغة الأمر على النحو التالي: في هذه الحلقة من بودكاست القيادة المركزية الأمريكية، سأشرح كيف حوّلنا طائراتنا المسيّرة فائقة التطور -من طرازي MQ-1 وMQ-9 والتي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات- إلى طائرات مسيّرة انتحارية!".

/انتهى/