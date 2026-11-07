وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد علي أكبر جاويدان قائلاً: "تمكن حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، بفضل الرصد الاستخباراتي والتدابير التقنية، من كشف شبكة متورطة في الاتجار بالأسلحة والذخيرة، كانت تعتزم إدخال شحنة كبيرة من الأسلحة إلى البلاد. وقد تحركت قوات حرس الحدود على الفور لإلقاء القبض على المتورطين وإحباط مخططاتهم الخبيثة".

وأضاف: "عقب تحديد المنطقة وتتبع المهربين، نفذت قوات حرس الحدود عملية حاسمة وسريعة أسفرت عن ضبط مركبتين، واعتقال أحد المهربين، ومصادرة 71 مسدساً عسكرياً، و144 مخزناً للذخيرة، و343 طلقة حية".

وأشار قائد حرس الحدود إلى أن "المهربين كانوا يهدفون إلى إدخال هذه الأسلحة والذخائر إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية وزعزعة استقرار المجتمع - لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان - إلا أنهم فشلوا في تحقيق مآربهم".

وفي معرض توجيهه تحذيراً للمهربين والخارجين عن القانون والعناصر المعادية، أكد العميد جاويدان على العزم الراسخ لقوات حرس الحدود في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي نشاط إجرامي أو تحركات غير مشروعة يقوم بها المهربون على طول الحدود الجنوبية الشرقية.

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