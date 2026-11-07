وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض وزير الخارجية الأنشطة الدبلوماسية التي أجراها خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، معلناً عن إجراء مشاورات هاتفية مع نظرائه في 12 دولة إقليمية حول أحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعيات الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وضرورة منع اتساع نطاق انعدام الأمن.

وفي منشور له على منصة "إنستغرام"، أشار وزير الخارجية إلى المشاورات الهاتفية التي أجراها على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية مع 12 من نظرائه في المنطقة، موضحاً: "جرى خلال هذه المباحثات استعراض ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب تداعيات الخطوات التصعيدية التي أقدمت عليها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وفي معرض إشارته إلى المشاورات التي أجراها مع وزراء خارجية كل من سلطنة عمان، ومصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وقبرص، وتركيا، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، والعراق، وباكستان، قال عراقجي: "خلال هذه المحادثات، وإلى جانب توضيح المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، شددتُ على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول، ووقف العدوان والتهديدات، وتجنب التدخلات الخارجية الهدامة، كما أكدتُ على مسؤولية دول المنطقة في منع توسع دائرة انعدام الأمن".

علاوة على ذلك، أكد وزير الخارجية على الحق المشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي، مشدداً على أهمية إرساء ترتيبات أمنية إقليمية بمنأى عن تدخل القوى من خارج المنطقة.

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