وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الإيراني الجديد في كمبالا، رضا نوريان، بحسن مؤمني، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية والمنظمات المتخصصة في الوزارة، لمناقشة سبل توسيع التعاون الزراعي بين أوغندا وإيران.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التخطيط والتنسيق لعقد "اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وأوغندا"، بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وتوسيع نطاق التعاون الفني والمتخصص والتجاري في القطاع الزراعي من خلال وضع أطر عمل مشتركة.

كما ركزت المباحثات على متابعة تنفيذ القرارات والاتفاقيات السابقة بين البلدين، واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيلها؛ حيث أكد الطرفان أن تحويل الاتفاقيات إلى برامج عملية هو السبيل الأمثل للارتقاء بالعلاقات الزراعية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مكتب الشؤون الدولية بالوزارة والسفارة الإيرانية في كمبالا، لضمان تنفيذ البرامج المشتركة وتطوير العلاقات الزراعية بوتيرة أسرع وبدقة أكبر.

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