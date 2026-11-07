وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت تخصيص مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار للأشخاص الذين يمتلكون معلومات عن المنشآت والمعدات والتقنيات والعاملين المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، ودعتهم إلى تقديم ما لديهم من معلومات.

وأوضحت الوزارة أن المكافأة تشمل معلومات عن المنشآت والتجهيزات النووية، والعلماء والموظفين العاملين في هذا المجال، فضلاً عن الأفراد والمؤسسات المتورطة في نقل المعدات النووية، مشيرة إلى إمكانية توفير الانتقال وتغيير مكان الإقامة لمن يقدمون المعلومات.

وفي المقابل، سبق للأجهزة الأمنية الإيرانية أن اعتقلت عدداً من الأشخاص الذين جرى استدراجهم للتعاون مع أجهزة التجسس التابعة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة.

وحذرت الأجهزة الاستخبارية والأمنية الإيرانية مراراً من أي تعاون استخباري مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، مؤكدة العواقب المترتبة على خيانة البلاد.

انتهى/