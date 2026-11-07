وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام محمد قمي، رئيس منظمة الإعلام الإسلامي، كتب في منشور على صفحته الشخصية بمنصة «ويراستي»، تعليقاً على ابتهاج البعض بتغيير شخصيات في معسكر العدو، منتقداً الموقف المعادي لإيران لدى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يظهرون بمظهر المتدينين، ومشدداً على أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يختلفان في عدائهما لإيران.

وقال قمي: «يعملون على التلاعب بالذاكرة السياسية للشعوب، حتى لا تستحضر الأذهان العقوبات والتغلغل وإثارة الأزمات العرقية وتنظيم داعش بوصفها سجلاً أسود للديمقراطيين الأمريكيين. هذه هي الحرب المعرفية! كما أن البعض يقع في أخطاء حسابية بسبب آمال ساذجة».

وأضاف: «قد تكون الحمير وذوو الخراطيم الطويلة متنافسين في الانتخابات، لكنهم يتبنون إرادة وموقفاً واحداً في معاداة إيران العزيزة، حتى وإن تظاهروا بالتدين والتقوى تحت راية الإسلام الأمريكي».

انتهى/