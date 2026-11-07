وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تولى مهدي مختاري، وهو حكم إسكواش دولي من إيران، إدارة مباريات في منافسات الرجال والسيدات خلال البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين لفرق الإسكواش.

وقد عمل مختاري ضمن طاقم التحكيم في البطولة التي أقيمت في إسلام آباد بباكستان، في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر، حيث أُسندت إليه مهمة إدارة مباريات في مرحلتي نصف النهائي والنهائي.

وفي يوم الجمعة، 6 نوفمبر، أدار الحكم الإيراني مباراة نصف نهائي الرجال بين كوريا الجنوبية وماليزيا، وهي المواجهة التي انتهت بفوز كوريا الجنوبية وتأهلها إلى المباراة النهائية.

كما تم تكليف مهدي مختاري بإدارة المباراة الثانية ضمن نهائي منافسات الرجال.

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