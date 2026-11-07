وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كرّم اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني، اليوم، العميد نصرالله هوشمند، قائد الدفاع الجوي في منطقة جنوب شرق للبلاد، بمنحه لوح تقدير ودرعاً خاصاً، تقديراً لصموده وبطولاته وجهود مقاتلي الدفاع الجوي على مدار الساعة في حماية سماء البلاد.

وجاء في لوح التقدير: "إن ملحمة رجولة جنود الوطن، من رجال ونساء، لطالما أشرقت كوثيقة مجد واقتدار على ذرى الشرف والعزة لهذه الأرض".

تدمير أكثر من 70 طائرة معادية في المعارك الأخيرة

وتُعدّ منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد، التي تغطي مساحة تزيد عن 300 ألف كيلومتر مربع، إحدى مناطق الدفاع الجوي الاستراتيجية، وهي مسؤولة عن حماية جزء كبير من سماء جنوب شرق إيران.

وقد نجح مقاتلو الدفاع الجوي في هذه المنطقة في تدمير أكثر من 70 طائرة معادية خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة.

وجاء تقدير القائد العام للجيش الايراني لقائد ومقاتلي الدفاع الجوي بجنوب شرق ايران تقديرًا لأداء هذه القوة في الدفاع عن المجال الجوي للبلاد، ولجهود أفرادها الدؤوبة على مدار الساعة.