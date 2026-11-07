وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث رؤساء الغرف المشتركة للتجارة بين إيران وأفغانستان في لقاء لهم الحلول الكفيلة بإزالة العوائق التجارية وتطوير المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وكان من محاور هذا اللقاء تسهيل النشاط في المعابر الحدودية، وحل مشاكل الالتزامات المالية بالعملة الأجنبية، وتسهيل إصدار تأشيرات السائقين وحركة أسطول النقل الأفغاني في إيران.

كما أكد الجانبان على توسيع الاستثمار المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

ومن المقرر أن يصل حجم التجارة بين إيران وأفغانستان إلى عشرة مليارات دولار سنوياً.