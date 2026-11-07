وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استفسر الرئيس مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع آية الله محسن وحيد الخراساني، نجل المرجع الديني الأعلى حسين وحيد الخراساني، عن صحة هذا المرجع الجليل ومراحل علاجه، وتمنى له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل.

وفي هذا الاتصال، تمنى الرئيس للمرجع الديني الأعلى وحيد الخراساني دوام الصحة والعافية، واطلع على آخر مستجدات علاجه وحالته الصحية.

كما أكد بزشكيان على المكانة الرفيعة للمرجع الديني الأعلى ودوره القيّم في التوجيه الروحي والديني للمجتمع، ودعا الله عز وجل أن يمنّ على هذا المرجع الجليل بالصحة والعافية التامة.