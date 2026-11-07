وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "أبو الفضل آشفتة" أحرز الميدالية البرونزية في وزن تحت 60 كلغ، بعد خسارته أمام منافسه الطاجيكي في الدور نصف النهائي ببطولة العالم للكوارش.

وفي وزن تحت 66 كلغ، أحرز "حميد جادرنشين" البرونزية، بعدما تغلب على منافسيه قبل أن يخسر أمام منافسه الأوزبكي. كما أحرز "سهراب رخشان" برونزية وزن تحت 73 كلغ، إثر خسارته أمام منافسه الكازاخستاني في نصف النهائي.

وفي وزن تحت 81 كلغ، توّج "رضا أحمد زادة" بالبرونزية بعد تغلبه على منافسيه وبلوغه نصف النهائي، حيث خسر أمام منافسه الكازاخستاني.

وفي منافسات السيدات، أحرزت "ساركل أميد وند" الميدالية البرونزية في وزن تحت 70 كلغ، فيما نالت "سمانة خجستة" برونزية وزن تحت 87 كلغ.

وتُقام النسخة الخامسة عشرة من بطولة العالم للكوراش في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بمشاركة أكثر من 250 رياضيا ورياضية من 72 دولة.