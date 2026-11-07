وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كاظم جلالي، سفير بلادنا لدى موسكو، في مقابلة تلفزيونية: "خلال الاجتماع الودي الذي استمر ثلاث ساعات بين اللواء رضائي والرئيس فلاديمير بوتين، استعرض الجانبان آخر مستجدات التعاون الاستراتيجي والهام بين البلدين في جوٍّ من التوافق التام. وخلال هذا الاجتماع، تمّ شرح القرارات الهامة التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تسريع بناء خط سكة حديد رشت-أستارا واستكمال الممر الدولي بين الشمال والجنوب".

وأضاف: "كما تمّ استعراض ومناقشة الأبعاد التشغيلية للمشروع الاستراتيجي الضخم لنقل الغاز الروسي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومجالات أخرى من التعاون المشترك، وذلك بالتفصيل، مما يدل على التوافق التام بين مواقف طهران وموسكو في تعميق العلاقات الثنائية والإقليمية".

وتابع السفير الإيراني لدى موسكو قائلاً: "تتمتع إيران وروسيا بتعاون عسكري طويل الأمد وعقود دفاعية واضحة، ولطالما كان القطاع الأمني محوراً أساسياً في المحادثات بين الجانبين".

وأضاف: "نظراً للتهديدات والتحديات والفرص الإقليمية والعابرة للأقاليم المشتركة، يعتبر البلدان المواجهة التآزرية مع السلوكيات التهديدية ضرورة استراتيجية، ويواصلان المشاورات بشأن تعميق التعاون العسكري الدفاعي على أعلى المستويات الإدارية".