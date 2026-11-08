وأكدت القوات المسلحة أن العملية الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ وخزاناتِ النفطِ وبرجَ التقطيرِ التابعةَ لشركةِ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، فيما استهدفت العملية الثانية شركةَ أرامكو في خريصَ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

أما العمليةُ الثالثةُ فقد استهدفت محطةَ الضخِّ رقم 8 في منطقةِ الدوادمي وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

والعمليةُ الرابعةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ في معسكرِ الحرسِ الوطنيِّ بنجرانَ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، فيما العمليةُ الخامسةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ شرقيَّ محافظةِ الجوفِ على ثلاثِ مراحلَ وتسببت في مصرعِ وإصابةِ العشراتِ من تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ تحتَ قيادةِ الضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ.

أما العمليةُ السادسةُ فقد استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ شرقيَّ مديريتي رغوانَ ومدغلَ بمحافظةِ مأربَ تحتَ قيادةِ الضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ خلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفِهم.

وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ للعدوِّ السعوديِّ المجرمِ قرنِ الشيطانِ وقاتلِ الأطفالِ والنساءِ أنها لن تتهاونَ في الاقتصاصِ لدماءِ أبناءِ شعبِنا العزيزِ الصابرِ وأنهُ سيدفعُ الثمنَ غاليًا أمامَ كلِّ جريمةٍ واعتداءٍ، فدماءُ شعبِنا غاليةٌ والدفاعُ عنها مسؤوليةٌ دينيةٌ وأخلاقيةٌ في أعناقِنا، كما أكدت أننا مستمرونَ في عملياتِنا باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ وضباطِه.

وفيما يلي نص البيانٌ الصادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قالَ تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} صدقَ اللهُ العظيم

في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على جرائمِه الوحشيةِ والتي كانت آخرُها جريمتُه البشعةُ بحقِّ الباعةِ والمتسوقينَ في سوقِ الحضارةِ بمديريةِ الوازعيةِ بمحافظةِ تعزَ صباحَ أمسِ الجمعةِ والتي راحَ ضحيتها العشراتُ من المدنيينَ شهداءَ وجرحى، وكذا جريمتُه البشعةُ بحقِّ الآمنينَ في مساكنِهم في مديريةِ بني حشيشٍ ظهرَ اليومِ والتي راحَ ضحيتها العشراتُ من المدنيينَ جلُّهم نساءٌ وأطفالٌ شهداء وجرحى، وتدميرُ ستةِ منازلَ على الأقلِ.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ ستَّ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ وذلك بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ:

العمليةُ الأولى استهدفت مطارَ خالدٍ الدوليَّ وخزاناتِ النفطِ وبرجَ التقطيرِ التابعةَ لشركةِ أرامكو في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياضِ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

العمليةُ الثانيةُ استهدفت شركةَ أرامكو في خريصَ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

أما العمليةُ الثالثةُ فقد استهدفت محطةَ الضخِّ رقم 8 في منطقةِ الدوادمي وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

والعمليةُ الرابعةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ في معسكرِ الحرسِ الوطنيِّ بنجرانَ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

فيما العمليةُ الخامسةُ استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ شرقيَّ محافظةِ الجوفِ على ثلاثِ مراحلَ وتسببت في مصرعِ وإصابةِ العشراتِ من تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ تحتَ قيادةِ الضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ.

أما العمليةُ السادسةُ فقد استهدفت تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ شرقيَّ مديريتي رغوانَ ومدغلَ بمحافظةِ مأربَ تحتَ قيادةِ الضابطِ السعوديِّ فارسِ الشمريِّ خلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفِهم.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ للعدوِّ السعوديِّ المجرمِ قرنِ الشيطانِ وقاتلِ الأطفالِ والنساءِ أنها لن تتهاونَ في الاقتصاصِ لدماءِ أبناءِ شعبِنا العزيزِ الصابرِ وأنهُ سيدفعُ الثمنَ غاليًا أمامَ كلِّ جريمةٍ واعتداءٍ، فدماءُ شعبِنا غاليةٌ والدفاعُ عنها مسؤوليةٌ دينيةٌ وأخلاقيةٌ في أعناقِنا { ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ }. صدقَ اللهُ العظيم

مستمرونَ في عملياتِنا باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ تحشيداتِ العدوِّ السعوديِّ وضباطِه.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ

صنعاءُ 27 جمادى الأولى 1448هـ

الموافقُ 7 نوفمبر 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ