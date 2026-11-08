وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد مكتب العلاقات العامة لبحرية الحرس الثوري بوقوع انفجار وحريق في ناقلتين نفطيتين داخل مضيق هرمز.

وجاء في نص البيان ما يلي:

قبل لحظات، تعرضت ناقلتان نفطيتان - إحداهما تقع شرق مضيق هرمز والأخرى داخل المضيق - كانتا تحاولان العبور عبر مسار غير مصرح به، لانفجار ألغام، وهما الآن تشتعلان بنيران كثيفة.

وقد ارتكبت هاتان الناقلتان عدة مخالفات - منها إيقاف تشغيل أنظمة الملاحة وتحديد الموقع - في محاولة منهما للمرور عبر مسار غير مسموح به في مضيق هرمز، مما أدى إلى انفجارهما إثر اصطدامهما بألغام، وهما حالياً عرضة للنيران.

وتحذر بحرية الحرس الثوري - كما سبق وأعلنت - من أن أي سفينة أو قطعة بحرية تتعاون مع الجيش الأمريكي المعتدي والطامع، أو تخالف القوانين الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، أو تدخل منطقة غير مصرح بها، ستصطدم حتماً بلغم. لذا، لا تلتفتوا إلى أوهام قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

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