وكالة مهر للأنباء - وردة سعد: اختط السيد عباس الموسوي (رضوان الله تعالى) عليه طريق خدمة الناس حتى باشفار العيون ، كان ذلك على مدى سنين من المقاومة و الصمود في ظل معادلة فرضتها المقاومة حينها حيث ألزمت العدو حدوداً لإجرامه، حالياً مع التضحيات الجسام لأشرف الناس، لم تتوان المقاومة عن الوقوف الى جانب بيئتها الحاضنة و الوفية خاصة في هذه الفترة العصيبة و الكم الهائل من الاعتداءات اليومية و التدمير الممنهج وصولاً إلى مرحلة محاولة حصارها والتضييق عليها. الإعلان الصريح على لسان رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش (حفظه الله و رعاه) عن مساهمة حزب الله بالوقوف إلى جانب اهله بدفع بدلات الإيواء و التعويض عن اثاث بيوتهم شكل صدمة عند السلطة اللبنانية والعدو الصهيو اميركي خاصة و أخصام الداخل اللبناني الذين بنوا حساباتهم على وهن المقاومة و ضعفها. بدأت الماكينات الاعلامية المحلية و العربية التابعة لمحور الشر بالتشويش والتهويل على بيئة المقاومة، و محاولة افراغ هذه الخطوة التي كان يجب على الدولة ان تقوم بها من مضمونها الهام. حول هذه القضايا وغيرها أجرت مراسلتنا وردة سعد حورا صحفيا مع د. عبدالله قصير نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله:

حزب الله أعلن عن خطوة لم تكن مفاجئة نظرا الى تاريخه وممارساته السابقة في تقديم الدعم للبنانيين في ازماتهم وخصوصا على صعيد دعم صمود الناس في مواجهة العدوان الصهيوني.. لماذا تحول الإعلان عن مساعدات الإيواء الأخيرة الى عاصفة هزت كيان السفارة الأميركية والسلطات اللبنانية؟ وما الذي فاجأ السفارة الاميركية وادواتها المحلية ؟

"لقد التزمت حزب الله مبادئ دعم وحصين البيئة الشعبية للمقاومة منذ انطلاقتها وهذه هي من توجيهات الامام الخميني (رض) والامام الخامنئي الشهيد (رض) . وسعى في الحرب الأخيرة التي شنها العدوان الصهيوني على لبنان، سعى لمساعدة وإيواء النازحين ثم بعد انتهاء الحرب ورغم الحصار الأميركي الذي تمارسه الإدارة الأميركية على التحويلات وانتقال المال في لبنان وفي المنطقة خصوصًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية استطعنا بفضل الله تعالى المباشرة بمشروع الإيواء لمن هدمت أو تضررت بيوتهم ولم تعد صالحة للسكن.

الموقف الأميركي وموقف السلطة اللبنانية كان سلبيًا لأنهم كانوا يتمنون أن يعجز حزب الله عن الاستمرار باحتضان مجتمع المقاومة وفوجئوا بقدرة حزب الله على ذلك."

هل تعتقدون ان الهجمة الإعلامية الاميركية وحملة التحريض العلنية ضد المقاومة التي شهدها لبنان اخيرا تستهدف التشويش على نجاح المقاومة في دعم صمود حاضنتها ومواجهة العدوان الصهيوني .. ام انها مقدمة لدفع السلطة المرتهنة الى الصدام مع المقاومة وتفجير الوضع الداخلي ؟

"بالتأكيد أن الحملة والهجمة الإعلامية ضد المقاومة تستهدف التشويش على نجاح المقاومة في دعم صمود مجتمع المقاومة ومواجهة العدوان الإسرائيلي، وهي في الوقت نفسه لتحريضي السلط اللبنانية على مزيد من الاجراءات لحصار المقاومة ومجتمعها داخليًا إلاّ أننا نقول للجميع لن يستطيع أحد أن يوقف عمل المقاومة أو يذل مجتمع المقاومة الذي أثبتت قدرته على الصمود والاستمرار"

ما تقييمكم للوضع الامني في جنوب لبنان على ضوء الشائعات التي تتحدث عن نوايا عدوانية صهيونية قبيل الانتخابات في كيان الاحتلال؟ هل هناك احتمال عدوان جديد واسع وهل المقاومة على جهوزية لمواجهة هذا الاحتمال ؟

"بغض النظر عن التهويل والتهديدات والنوايا العدوانية لإسرائيل، نحن نعمل دائمًا على إيجاد حالة جهوزية لمواجهة أيّ عدوان ونعزز قدرات الصمود لدى شعبنا الوفي ."

اتفاق الاطار طار .. تعبير اطلقه دولة الرئيس نبيه بري قبل عدة أسابيع.. وأركان السلطة باتوا أضعف من الدفاع عنه ويوجهون له الانتقادات.. ولكنهم متمسكون به!! ما تفسيركم لذلك؟ وهل فعلا أصبح هذا الاتفاق وراءنا ؟ وما هو البديل عنه اذا سقط فعلا ؟

"ان اتفاق الإطار ولد ميتًا، وهو بعد سبعة جولات تفاوض مباشر بين السلطة والعدو برعاية ومشاركة أميركية لم ينتج سوى مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية وتكريس واقع الاحتلال الصهيوني للمنطقة الجنوبية من لبنان. لذا نحن ندعو السلطة الى التخلي عن هذا النهج الاستسلامي للعدو وللأميركي، والذهاب الى نقاش وحوار وطني للبدائل الوطنية ومنها تعزير المقاومة وتوفير امكانات الصمود لدى المجتمع اللبناني فضلاً عن المراهنة على اتفاق اسلام آباد الذي أدرج وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من البنان في أكثر من بند من بنوده ."

سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام للحزب قال ان تحرير الأراضي المحتلة نراه بأعيننا! وبدا واثقا من إنجاز التحرير ولو بعد حين كما قال! ماذا يعني ذلك؟ وهل الأمر يتعلق بخطة ميدانية للمقاومة ام بمراهنة على تطورات الوضع الاقليمي والدور الايراني الفاعل في هذا المجال ؟

"سماحة الأمين العام تحدث باسمنا وباسم المقاومين وهو ينطلق من مبادئ وثوابت وتجربة تؤكد أن المقاومة هي التي تنجز التحرير للأرض والإنسان وأن تطورات الوضع الإقليمي والدور الإيراني سيكون مناصرًا ومساعدًا للمقاومة في تحقيق ذلك."

علاقة حزب الله مع السلطة في لبنان محيرة ومشوشة لدى بعض اللبنانيين.. وخصوصا على صعيد المشاركة في الحكومة والعلاقة مع الرئاستين الأولى والثالثة… فما هي استراتيجية الحزب على هذا الصعيد؟ وهل تتوقعون عودة للحوار والتنسيق مع رئيس الجمهورية ؟

"نحن مع حوار وطني داخلي يقوم على الثوابت الوطنية في الدستور واتفاق الطائف الذي نص على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى السلطة تهيئة الجو المناسبة لقيام هذا الحوار من خلال التراجع وإلغاء القرارات الخاطئة بحق المقاومة والتي اتخذتها في مجلس الوزاء بتجريم سلاح المقاومة ورفع الغطاء القانوني عنها."