وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يلتقي المنتخب الإيراني اليوم، الأحد، بنظيره الفنزويلي في نصف نهائي بطولة كرة الصالات للفتيات ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة في داكار بالسنغال، حيث يسعى الفريق الإيراني لحجز مقعدٍ له في المباراة النهائية.

وأشار موقع "فيفا" إلى أن المنتخب الإيراني -الذي بلغ هذا الدور متصدراً للمجموعة الثانية بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته الثلاث- يعتمد بشكلٍ كبير على الأداء المتألق لنجمته نرجس أميرمحسني (التي ترتدي القميص رقم 10)، وذلك في مساعي الفريق للوصول إلى النهائي والفوز بالميدالية الذهبية.

في المقابل، وصل المنتخب الفنزويلي إلى هذا الدور بعد خسارته أمام أوكرانيا في الوقت الإضافي، وتحقيقه فوزاً درامياً على الدولة المضيفة السنغال، بالإضافة إلى انتصارٍ حاسم على فيجي. وستكون النجمة الفنزويلية نيلماري أغيلار لاعبةً محوريةً تستحق المتابعة في هذه المواجهة.

وفي المباراة الأخرى ضمن نصف النهائي، يلتقي منتخبا أوكرانيا وإيطاليا، لتحديد الفريقين اللذين سيتأهلان إلى نهائي البطولة.

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