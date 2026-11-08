وأفادت وكالة مهر للأنباءـ، انه صرح الجنرال أبو الفضل شكارجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، قائلاً: "إن التطورات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة -إلى جانب الهزائم المتتالية التي منيت بها إدارة ترامب وحلفاؤه السياسيون في مختلف الساحات- ليست مجرد نتاج لتقلبات سطحية في السياسة الداخلية الأمريكية؛ بل هي تعبير عن واقع أكبر لا يمكن إنكاره، ألا وهو الهزيمة أمام إرادة إيران القوية".

وتابع الجنرال شكارجي: "لقد انكشف فشل عقيدة واشنطن -القائمة على العدوان والاغتيالات وسياسة 'الضغوط القصوى'- فضلاً عن استراتيجياتها العسكرية غير الفعالة. فقد انهارت هذه السياسات حين اصطدمت بالقوة الردعية الهائلة والإرادة الصلبة لقيادة وشعب وقوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسلحة؛ وهي حقيقة باتت واضحة لأي مراقب منصف".

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قائلاً: "إن السياسات العدائية التي انتهجها القادة الأمريكيون ضد إيران، وإخفاقاتهم المتكررة على الصعيد العالمي -لا سيما في منطقة غرب آسيا-، وتحطم الهيبة الزائفة للجيش الأمريكي المعتدي ومعداته، ووصول تهديدات واشنطن إلى طريق مسدود؛ كل ذلك ساهم في زعزعة أسس القوة الهشة للبيت الأبيض".

وأضاف: "لقد سعى ترامب وأعوانه -بنهجهم المتهور والمتطرف والعقليات الإرهابية- إلى تدمير إيران، تلك الدولة العريقة ذات الحضارة الشامخة. لكن، وفي تحول دراماتيكي، وقعوا هم أنفسهم ضحيةً للتآكل الاستراتيجي والأزمات الداخلية العميقة والهزائم التي فرضتها عليهم القوات المسلحة الإيرانية الأبية ومحور المقاومة".

وخلص المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى القول: "تُعد هذه الهزيمة الاستراتيجية دليلاً حياً على أن موازين القوى العالمية لن تميل أبداً لصالح القوى الهيمنية".

كما صرح العميد شكارجي قائلاً: "إن أي قوة تصطف في مواجهة الصخرة الصلبة والراسخة —أي الإرادة الإلهية ذات العزم الفولاذي لإيران الإسلامية— لن تواجه سوى الانهيار والتفكك أمام أنظار الرأي العام العالمي".

/انتهى/