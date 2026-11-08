وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في منافسات المصارعة الشاطئية ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب لعام 2026 في السنغال، واجه أمير علي دوميركولاي (في فئة وزن 60 كجم) البرتغالي ديفيد باريرا كوندي في نزاله الأول، وفاز عليه بنتيجة 3-0.

وفي الجولة التالية، كان من المقرر أن يواجه الفيتنامي فام فان دونغ، لكنه أُعلن فائزاً بعد عدم حضور خصمه. وفي نزاله الثالث، تغلب دوميركولاي على الأردني آدم أبو فرح بنتيجة 3-1، ليتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي.

وهناك، واجه المصارع الإيراني الجورجي دافيت ميدزفاشفيلي، وفاز عليه بنتيجة 3-0 ليضمن مكانه في المباراة النهائية. وفي النهائي، خسر دوميركولاي أمام الفنزويلي ويلفريدو غابرييل رودريغيز غونزاليس بنتيجة 4-0، ليحصد الميدالية الفضية ويحتل المركز الثاني.

أما في فئة وزن 80 كجم، فقد خسر رضا جليليان في الجولة الأولى أمام اليوناني كونستانتينوس مورتزيلاكيس بنتيجة 4-2. لكنه عاد بقوة في الجولة التالية، حيث تغلب على ممثل بورتوريكو بنتيجة 3-1.

وفي نزاله الثالث، واجه جليليان الإيطالي فرانشيسكو موفا، وفاز عليه بنتيجة 5-0 عن طريق تثبيت الخصم (fall)، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي. وفي هذا الدور، خسر المصارع الإيراني أمام السنغالي ماغات ديوب بنتيجة 4-2، لينتقل بعدها إلى مباراة تحديد المركز الثالث.

وفي هذه المواجهة الحاسمة على الميدالية البرونزية، التقى جليليان مجدداً باليوناني كونستانتينوس مورتزيلاكيس؛ حيث تمكن هذه المرة من تحقيق الفوز بنتيجة 4-2، ليظفر بالميدالية البرونزية.

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