وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حركة "حماس" قالت في بيان اليوم الأحد إن مئات الآلاف من النازحين يواجهون ظروفا إنسانية قاسية داخل مراكز الإيواء والخيام المتضررة، مع منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجلة، بما فيها الكرفانات ومواد الترميم والتدفئة ومعدات الدفاع المدني.

وانتقدت حماس ضعف مواقف مجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف إزاء الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن ذلك يسهم في استمرارها، وداعية المجلس إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.

كما طالبت الوسطاء والضامنين بالضغط على "إسرائيل" لضمان تنفيذ البروتوكول الإنساني وتدفق المساعدات واحتياجات الإيواء والإغاثة، ووقف منع دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع وتمكينها من أداء مهامها.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لكسر الحصار وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية من مأوى ودواء وغذاء، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفي السياق، قالت السلطات المحلية في قطاع غزة أمس السبت إن أمطارا غزيرة أغرقت عشرات الآلاف من خيام النازحين في مختلف مناطق القطاع، وقدَّر الدفاع المدني عدد المتضررين من تداعيات المنخفض الجوي بـ350 ألفا، في حين حذرت المنظمات الإغاثية المحلية والدولية من تفاقم الكارثة الإنسانية مع حلول أول منخفض جوي على القطاع في هذا الموسم.

وطالب الدفاع المدني في غزة المجتمع الدولي والدول الضامنة لوقف إطلاق النار واللجنة الوطنية لإدارة القطاع بالتدخل العاجل لإنقاذ السكان، محذرا من كارثة إنسانية جراء غرق عشرات المخيمات ومراكز الإيواء بمياه الأمطار.

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