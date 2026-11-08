وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإسلامي أن ثلاث ناقلات نفط مخالفة، كانت تسلك مسارات غير مرخص بها داخل مضيق هرمز، تعرضت لانفجارات وحرائق شديدة؛ حيث غطت أعمدة الدخان الناتجة عن هذه الحرائق سماء المضيق.

وتشتعل النيران حالياً في هذه الناقلات نتيجة قيامها بتعطيل أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، فضلاً عن ممارسات عدائية من جانب الجيش الأمريكي الذي وصفته بـ"المتورط في التهريب والعدوان".

وتؤكد القوات البحرية للحرس الثوري أنها أبلغت جميع السفن مراراً وتكراراً بالقواعد واللوائح الإيرانية الناظمة للملاحة في مضيق هرمز. كما تحذر من أن أي سفينة لا تلتزم بهذه القواعد -أو تختار التعاون مع الجيش الأمريكي "المتورط في التهريب" عبر سلوك مسارات غير مصرح بها- ستواجه حتماً مصيراً مماثلاً.

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