وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد منتدى للاستثمار والتجارة بين إيران والصين، بحضور مسؤولين اقتصاديين ودبلوماسيين من البلدين، إلى جانب تنفيذيين من كبرى الشركات الإيرانية وممثلين عن قطاع الأعمال الصيني، بهدف تحديد فرص جديدة للتعاون وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية.

جاء انعقاد المنتدى على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) في دورته التاسعة بمدينة شنغهاي، تحت عنوان: "فرص التعاون في سلسلة التوريد التجارية بين إيران والصين". وقد شهد الحدث مشاركة نحو 300 شخص، بمن فيهم قادة أعمال وممثلون عن اتحادات تجارية وغرف تجارية ومؤسسات صينية رسمية، حيث تم استعراض القدرات الإيرانية في مجالات الاستثمار والتصدير والصناعة عبر قطاعات متنوعة.

وفي كلمة ألقاها خلال المنتدى، أشار عبد الرضا رحماني فضلي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الصين، إلى الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين البلدين، والذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، مؤكداً على ضرورة استغلال الإمكانات المتاحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

وأشار السفير إلى مشاركة شركات إيرانية - تنشط في قطاعات مثل الطاقة، والبتروكيماويات، والتعدين، والزراعة، والصناعات الغذائية، والتقنيات الناشئة - في معرض الصين الدولي للاستيراد، موضحاً أن الجناح الوطني الإيراني في دورة هذا العام لا يكتفي بعرض المنتجات التقليدية فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على القدرات العلمية والتكنولوجية للبلاد. وذكر السفير أن الجناح الإيراني يضم معروضات تشمل معدات التشخيص الطبي، والطب النانوي، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، والنباتات الطبية؛ وهي مجالات يمكن أن تمهد الطريق لتطوير سلاسل قيمة مشتركة مع الشركات الصينية.

كما سلط رحماني فضلي الضوء على عدة مجالات رئيسية للتعاون الثنائي، تشمل البحوث المشتركة، والصناعات الناشئة، والإنتاج النظيف، والمعايير التقنية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل الذكي، والاقتصاد الأخضر. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المنتدى -من خلال تيسير التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والشركات من كلا البلدين- في تحديد مشاريع مشتركة وتحويل الفرص المطروحة إلى تعاون ملموس وفعلي على أرض الواقع.

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