وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها أكدت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانها الصادر اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر، على موقف إيران المبدئي المتمثل في إدانة انتهاك السيادة الوطنية ووحدة أراضي اليمن، وكتبت: "إن استمرار العدوان على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي اليمنية، والحصار الاقتصادي والجوي المفروض على هذا البلد، يتعارض مع القانون الدولي والتعاليم الإسلامية".

وجاء في البيان: "إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية تدين بشدة، وبشكل خاص، الغارات الجوية التي تستهدف البنى التحتية المدنية والمناطق غير العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية التي وقعت في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على سوق الحضارة العام في مديرية الوازعية بمحافظة تعز اليمنية، والتي أدت إلى استشهاد 33 يمنياً بريئاً بينهم 13 طفلاً بريئاً وإصابة العشرات الآخرين، وكذلك الغارات الجوية على قرية الشرية في مديرية بني حشيش شرق محافظة صنعاء، والتي أسفرت عن استشهاد 33 شخصاً بينهم عدد من الأطفال والنساء، فضلاً عن استهداف أعضاء الفريق الإعلامي لقناة المسيرة اليمنية أثناء تأديتهم لعملهم الإخباري. إن هذه الهجمات لا تتعارض بشكل صارخ مع الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل تمثل أيضاً انتهاكاً فاضحاً للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وتعد مصداقاً لجريمة حرب".

كما صرحت وزارة الخارجية قائلة: "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وجوب إنهاء الصراع بين السعودية واليمن في أسرع وقت ممكن عبر الحوار بين الطرفين على أساس خارطة الطريق المتفاهم عليها بينهما، ويتطلب ذلك الوقف الفوري للهجمات العسكرية، والرفع الكامل للحصار، واحترام حق الشعب اليمني في تقرير مصيره".

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