وافادت وكالة مهر للانباء، انه قال المتحدث باسم القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ العميد يحيى سريع في بيان اليوم الأحد: القوات المسلحة اليمنية نفذت 4 عمليات بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت إحداها العاصمة السعودية الرياض.

واضاف العميد يحيى سريع: القوات المسلحة اليمنية استهدفت شركة "أرامكو" السعودية في بقيق وكانت الإصابة مباشرة وخلفت حرائق في المواقع المستهدفة.

وتابع: القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات "أرامكو" والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض.

واشار العميد يحيى سريع إلى ان العملية في الرياض خلفت أضراراً كبيرة في المواقع المستهدفة وكانت الإصابات مباشرة ودقيقة.

كما اعلن ان القوات المسلحة اليمينة استهدفت التحشيدات السعودية التابعة للضابط فارس الشمري شرقي الجوف ومديرية مدغل في مأرب، كما استهدفت التحشيدات السعودية في منطقة المضاربة في لحج ما خلف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

واكد سريع ان القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي للاقتصاص لدماء شعبنا حتى ردع المعتدي.

واشار إلى ان عملياتنا تأتي رداً على العدوان السعودي ومجازره في سوق الحضارة وبني حشيش التي راح ضحيتها أكثر من 120 شهيداً وجريحاً.

واكد سريع: مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.