وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت بطولة العالم لرفع الأثقال 2026، وهي المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2026، في 27 تشرين الاول/اكتوبر في نينغبو بالصين، واختُتمت اليوم الأحد بمنافسات فئة الوزن فوق الثقيل (+110 كغم).

وفي رفعة الخطف لهذا الوزن، رفع علي رضا يوسفي 195 محتلا المركز الرابع فيما رفع 263 كغم في النتر محطما الرقم القياسي العالمي ومحرزا الميدالية الذهبية فيها ونال الميدالية الفضية في المجموع 258 كغم.

اما الرباع الايراني الاخر علي داودي، فقد نال الميدالية البرونزية في رفعة الخطف برفعه 206 كغم فيما حل في المركز الرابع في النتر برفعه 246 كغم والمركز الرابع في المجموع ايضا 452 كغم.

وفي هذه الفئة، فاز الرباع العراقي علي عمار بالميدالية الذهبية في الخطف برفع 211 كغم والميدالية الفضية في النتر برفع 255 كغم والميدالية الذهبية بالمجموع 466 كغم.

اما الرباع الارميني فارازدات لالايان فقد احرز الميدالية الفضية في الخطف برفع 210 كغم والبرونزية في النتر برفع 247 كغم والميدالية البرونزية ايضا في المجموع 457 كغم.