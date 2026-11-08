وأفادت وكالة مهر للانباء، ان مستشار قائد الثورة محمد مخبر، كتب في تدوينة له على منصة اكس: لا فوز الديمقراطيين سيُحدث تحولاً استثنائياً ولا بقاء الجمهوريين في السلطة سيغيّر حساباتنا، ومن السذاجة ربط مصيرنا بواشنطن.



واضاف مخبر: الحرب الاستنزافية تعني تصعيد الحرب وينبغي ألا نكون في موقف المتفرج بل يجب تفعيل الطاقات الإنتاجية والاقتصادية.