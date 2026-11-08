وأفادت وكالة مهر للانباء، ان مستشار قائد الثورة محمد مخبر، كتب في تدوينة له على منصة اكس: لا فوز الديمقراطيين سيُحدث تحولاً استثنائياً ولا بقاء الجمهوريين في السلطة سيغيّر حساباتنا، ومن السذاجة ربط مصيرنا بواشنطن.
واضاف مخبر: الحرب الاستنزافية تعني تصعيد الحرب وينبغي ألا نكون في موقف المتفرج بل يجب تفعيل الطاقات الإنتاجية والاقتصادية.
اكد مستشار قائد الثورة محمد مخبر ان لا فوز الديمقراطيين سيُحدث تحولاً استثنائياً ولا بقاء الجمهوريين في السلطة سيغيّر حساباتنا، ومن السذاجة ربط مصيرنا بواشنطن.
وأفادت وكالة مهر للانباء، ان مستشار قائد الثورة محمد مخبر، كتب في تدوينة له على منصة اكس: لا فوز الديمقراطيين سيُحدث تحولاً استثنائياً ولا بقاء الجمهوريين في السلطة سيغيّر حساباتنا، ومن السذاجة ربط مصيرنا بواشنطن.
رمز الخبر 1975368
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