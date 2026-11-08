وأفادت وكالة مهر للانباء، انه ناقش الجانبان خلال هذا الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين العراق وإقليم كردستان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى بحث سبل توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

في جزء آخر من الاجتماع، تم تبادل الآراء حول قضايا التعاون الأمني والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، حيث أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار، فضلاً عن تبني استراتيجية الحوار والأساليب السلمية والدبلوماسية لحل المشكلات والتوترات.

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان التفاهمات والاتفاقية الأمنية بين العراق وإقليم كردستان وجمهورية إيران الإسلامية، كما استعرضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.